جامعة القناة تستعد للانتهاء من تجهيزات معامل الاختبارات الإلكترونية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، إن إدارة الجامعة تستعد لعقد امتحان متطلب الجامعة الحاسب الآلى للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021 إلكترونيا للفرقة الأولى لكليات طب الأسنان، الصيدلة، العلوم، التمريض، الزراعة حيث يؤدى 1507 طالب وطالبة 23 مارس القادم اختبار الحاسب الآلى الإلكترونيا فى تجربة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية.

وفى سياق متصل قام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اليوم الأربعاء الموافق 17 فبراير بمتابعة وتفقد معامل الاختبارات الإلكترونية بمقرها بكلية الطب البيطري يرافقه الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري وفريق العمل بشبكة المعلومات تشمل المعامل الإلكترونية بمقرها بكلية الطب البيطري 4 قاعات بسعة 520 جهازا.

تأتى الزيارة بهدف الوقوف على مدى جاهزية المعامل تمهيدا لتجهيزها من المجلس الأعلى للجامعات نهاية الشهر الجارى.