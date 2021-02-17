ولفتت إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 9 آلاف و788 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 304 حالات، إلى جانب 117 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.