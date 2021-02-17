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أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 780 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 224 ألفا و329 حالة، وأشارت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - إلى أنه تم تسجيل 42 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و617 حالة، وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 969 حالة من الإصابة بفيروس كورونا خلال ال(24) ساعة الماضية.