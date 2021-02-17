اليوم السابع
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توقف حركة الملاحة اليوم الثانى بميناء البرلس

الأربعاء، 17 فبراير 2021 11:03 ص
توقف حركة الملاحة اليوم الثانى بميناء البرلس ميناء البرلس - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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توقفت حركة الملاحة اليوم الثانى بميناء البرلس ، نظرا لسوء الأحوال الجوية ، وارتفاع الأمواج ، ورست السفن بالميناء وبالقرى المطلة على البحر المتوسط ، وبقرى البرلس والجزيرة الخضراء .

وشدد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ ، على استمرار أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، لتيسير الحركة المرورية ، مناشدا الصيادين بعدم الخروج فى رحلات صيد حفاظاً على سلامتهم .

وقد شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، هطول أمطار متوسطة، وخاصة على مدن بلطيم والبرلس ومصيف بلطيم، دسوق سيدى سالم، فى حين لم تمطر على مدينة كفر الشيخ والقرى المحيطة بها، وبقية المدن الأخرى، وانتشرت سيارات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار من الشوارع، وأعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات رفع حالة الطوارئ بالمحافظة.

وقرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ ، تعطيل حركة الملاحة اليوم الثلاثاء، بميناء الصيد بالبرلس، نظرًا لتوقع هيئة الأرصاد المصرية ارتفاع الأمواج من 4 إلى 6 أمتار، مناشدا الصيادين، بعدم الخروج فى رحلات صيد، حفاظًا على حياتهم، بسبب ارتفاع الأمواج وشدة الرياح.

 

 


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اليوم السابع بلس

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