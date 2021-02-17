تنفيذ 1830 مشروعا وتوفير 2700 فرصة عمل من خلال "مشروعك" بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، اليوم الأربعاء، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، ساهم في توفير 2700 فرصة عمل للشباب، منهم 744 فرصة عمل للسيدات من المرأة المعيلة والمطلقات، وذلك من خلال تنفيذ 1830 مشروعاً متنوعاً بمختلف قرى ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق مع البنوك المصرية بتكلفة 157 مليونا و27 ألفا و900 جنيه، لافتاً إلى أن "مشرعك" يعمل في إطار مبادرة البنك المركزي لتوفير التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة قدرها 7% ثابته من خلال التعاون مع البنوك المشاركة.

وأشار المحافظ في بيان للمحافظة إلى أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية المجتمعية في جميع المحافظات لدفع عجلة الاقتصاد، وتأكيداً على اهتمام الدولة بتوفير العديد من فرص العمل للمواطنين بصفة عامة، وللمرأة المعيلة بصفة خاصة، في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، لخلق جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة.

وناشد محافظ البحر الأحمر، من يرغب من أبناء المحافظة فى إقامة مشروع جديد بالتوجه إلى مقرات "مشروعك" الستة بمدن ( رأس غارب - الغردقة - سفاجا - القصير - مرسى علم - الشلاتين)، لتوفير القروض اللازمة له بالتنسيق مع أحد البنوك المشاركة طبقاً لدراسة الجدوى المقدمة من المشروع مجاناً، واستخراج ترخيص مؤقت لمدة خمسة سنوات لحين استخراج الترخيص الدائم.