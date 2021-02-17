تساقط الثلوج بكثافة على مدينة سانت كاترين.. فيديو وصور

جنوب سيناء – فايزة مرسال

شهدت مدينة سانت كاترين، منذ قليل، تساقط الثلوج وانخفاض شديد في درجات الحرارة إلى 3 درجات تحت الصفر، واحتفل السائحون وزائرو المدينة بتساقط الثلوج، وحرصوا على التواجد في الشوارع لمشاهدة المدينة وهى تتحول إلى قلعة بيضاء وكأنها قطعة من أوروبا.

وقال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن موجة تساقط الثلوج بدأت بشكل خفيف ومن المتوقع أن تكسو الثلوج المدينة بالكامل خلال الساعات المقبلة.

وأكد رئيس المدينة، أنه جرى الاستعداد لاستقبال الموجة الثلجية بالتنسيق مع كافة القطاعات.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، بموجة من الطقس السيئ، إذ أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر في بيان لها، إغلاق ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 28-30 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار واضطراب حالة البحر.

وأكد البيان إيقاف كل الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية مع استمرار غلق ميناء شرم الشيخ البحري.

وكانت الإدارة العامة لمحميات جنوب سيناء، أعلنت غلق محميات جنوب سيناء أمام استقبال الزائرين لحين إشعار آخر، تزامنًا مع تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد قطب، مدير عام الإدارة العامة لمحميات جنوب سيناء، إنه تقرر غلق المحميات وعدم استقبال الزائرين، نظرًا لعدم استقرار حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مدير المحميات أنه سيجري غلق المحميات بتوقيتات مختلفة على أن يجرى غلق محمية رأس محمد، ونبق، ومنطقة البلوهول بمحمية أبو جالوم، مناطق عين حضرة، ووادي الوشواش، وكانيون سلامة بمحمية طابا، يوم الأربعاء الموافق 17 فبراير الجاري، وغلق جبل موسى، ووادي جبال، ووادي الأربعين، وادي إطلاح، ووادي التلعة بمحمية سانت كاترين اليوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير الجاري بداية من الساعة 5 مساءً.



كتل ثلجية فى سانت كاترين

كتل ثلجية فى سانت كاترين



الجليد يكسو أرض سانت كاترين

