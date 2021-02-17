تزايد الجوع فى جنوب أفريقيا رغم إعانات فيروس كورونا

أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن 18 في المئة من الأسر في جنوب أفريقيا ذكرت أن أحد أفرادها عانى من الجوع في نهاية العام الماضي فيما يشير إلى تدهور الوضع رغم إعانات الرعاية التي ترمي لاحتواء تداعيات كوفيد-19.

وقال الباحثون القائمون على المسح إن النسبة بلغت 14 في المئة في مسح رسمي خلال 2018 فيما يبرز أثر جائحة فيروس كورونا. وبلغ عدد المشاركين في المسح عشرة آلاف من البالغين.

وذكر الباحثون أن "تقليص الحماية الاجتماعية في وقت لا تزال فيه معدلات الجوع بين البالغين والأطفال عند أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات سيكون له عواقب وخيمة".

وبين المسح أن نسبة الأسر التي تعاني الجوع بلغت 23 في المئة في شهري مايو ويونيو بعد الحجر الصحي الأول الذي فرضته جنوب أفريقيا بأشد الإجراءات. وتحسنت النسبة إلى 16 في المئة في شهري يوليو وأغسطس مع تخفيف إجراءات العزل وصرف الإعانات لكنها تدهورت مرة أخرى في النصف الثاني من العام.