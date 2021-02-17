تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام.. و4.2 مليار ريال أرباح "سامبا"

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.19% خاسراً 17.65 نقطة ليغلق عند مستوى 9084.31 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.81% رابحاً 1277.81 نقطة ليغلق عند مستوى 27866.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 489.1 مليون سهم بقيمة 14.2 مليار ريال.

وهبطت 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.45%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.67%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.9%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.83%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.2%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.06%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.58%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.06%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.73%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.65%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.60%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.5%.

وقفز 86 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسلاك" بنسبة 10%، ثم سهم "مسك" بنسبة 10%، ثم سهم " مجموعة الحكير" بنسبة 10%، وتراجع 101 سهماً على رأسها سهم "بحر العرب" بنسبة 10%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 8.71%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 6.62%، فيما تصدر سهم "الكابلات السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 668.8 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، تجديد وتعديل اتفاقية التسهيلات الإئتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك السعودي للاستثمار بقيمة 664.5 مليون ريال سعودي.

في سياق آخر أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك، النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحققت الشركة إيرادات بلغت 777.3 مليون ريال سعودي عام 2020 مقابل 724.4 مليون ريال سعودي عام 2019 بنسبة نمو 7.302%، وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة 62.1 مليون ريال سعودي عام 2020 مقارنة مع 22.1 مليون ريال سعودي أرباحاً عام 2019 بنسبة نمو 180.995%، وبلغت ربحية السهم 1.51 ريال مقابل 0.5 ريال.

كما أعلنت مجموعة سامبا المالية، النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحققت المجموعة 7.445 مليار ريال سعودي عام 2020 مقابل 8.427 مليار جنيه عام 2019 بنسبة انخفاض 11.653%، وبلغ صافي الربح 4.204 مليار ريال سعودي عام 2020 مقارنة مع 3.99 مليار ريال سعودي عام 2019 بنسبة نمو 5.337%.