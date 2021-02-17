تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1.05% بجلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات محلية، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.402 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 11413 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2381 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 14074 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 4379 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2376 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 3403 نقطة.