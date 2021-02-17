اليوم السابع
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تجديد حبس 6 متهمين بخطف شخصين وطلب فدية بسبب خلافات بالجيزة 15 يوما

الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:14 م
تجديد حبس 6 متهمين بخطف شخصين وطلب فدية بسبب خلافات بالجيزة 15 يوما محكمه - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 6 أشخاص متهمين بخطف شخصين، وطلب فدية بسبب خلافات مالية بينهم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض شخصين يرتبطان بعلاقة قرابة للخطف على يد مجهولين، وطلب خاطفيهما مبلغا ماليا فدية مقابل إطلاق سراحهما.

بإجراء التحريات، بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين وتبين أنهم 6 أشخاص، بينهم مسجلون خطر، بسبب خلافات مالية بين الطرفين.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم وتحرير المجني عليهما وبمواجهة الجناة، اعترفوا بارتكاب الواقعة، نتيجة خلافات مالية بينهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

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