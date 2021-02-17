تجديد حبس صاحب أكاديمية وهمية لتزوير الشهادات الجامعية بمدينة نصر 15 يوما

كتب عبد الله محمود - كريم صبحي

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس صاحب أكاديمية وهمية لترويج الشهادات الجامعية المزورة، بقصد النصب على الدارسين راغبي الحصول على شهادات الجامعية والماجستير والدكتوراه، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام أحد الأشخاص - مقيم بمصر الجديدة القاهرة – له معلومات جنائية بإنشاء وإدارة كياناً تعليمياً بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات والمؤسـسات التعليمية الأجنبية والمصرية.

كما تبين من التحقيقات أن المتهم قـــام بإنشاء مـــوقع إلكترونى بإسم الأكاديمية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وأعلن من خلاله بأنه وكيل معتمد دولى للعديد من الجامعات المصرية والأجنبية والمعاهد المختلفة وإمكانية منح شهادات علمية (دبلوم – ماجستير - دكتوراه) فى العديد من المجالات والتخصصات التعليمية ( الصيدلة – الطب – التغذية العلاجية - الأمن الصناعى – العلاج الطبيعى – التمريض - إدارة الأعمال – الهندسة ) وتمكن من خلال ذلك من إستقطــــاب العديد من المواطنين راغبى الحصـول على تلك الشهادات نظير تحصله على مبالغ مالية طائلة منهم.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة ، تم إستهداف مقر الشركة وضبط المتهم . وبتفتيش مقر الشركة عثر على العديد من المطبوعات التى تؤكد نشاطه الإجرامى شهادات دراسية "مزورة" – كارنيهات منسوب صدورها للعديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية – دفاتر إيصالات إستلام نقدية – مجموعة من المستندات الخاصة براغبى الدراسة بالأكاديمية – كتب ومناهج لمواد دراسية- جهاز حاسب آلي بمشتملاته _ جهاز لاب توب ، طابعة كمبيوتر، ماسح ضوئي.

وبفحصها فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين إحتوائها على برنامج تعديل الصور الفوتوغرافية ، صور جميع المستندات المضبوطة، موقع الكترونى باسم الأكاديمية يعلن من خلاله عن مزايا الدراسة بالإكاديمية وتوفير فرص عمل للدارسين.

وبمواجهه المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بممارسة نشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم إنشاء أكاديميات تعليمية وهمية واتخاذها ستاراً في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية.