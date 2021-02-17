تجديد حبس المتهمين بسرقة أسياخ حديدية فى مدينة نصر

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة أسياخ حديدية 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأدلى 3 عاطلين باعترافات تفصيلية فى اتهامهم بسرقة أسياخ حديدية من مواقع إنشائية بمدينة نصر، وقالوا إنهم تخصصوا في سرقة محتويات المواقع الإنشائية بعد مراقبة هذه المواقع .

وأوضح اللصوص أنهم قسموا أنفسهم، فأحدهم يراقب الموفع، وآخر يقود "التروسيكل"، وثالث يسرق المحتويات، ثم يبيعون المسروقات من أسياخ حديدية ومخلفات بناء لأحد التجار كـ"خردة".

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط 3 أشخاص، عقب سرقتهم أسياخ حديدية من أحد المواقع تحت الإنشاء في مدينة نصر، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنت من ضبط (3 أشخاص ، جميعهم مقيمين بدائرة القسم) حال استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية، قيادة أحدهم مُحمل عليها كمية من الأسياخ الحديدية "مجهولة المصدر".

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل موقع إنشائي تابع لإحدى الشركات بأسلوب (المغافلة)، بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة، وباستدعاء مشرف الأمن المسئول عن الموقع تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.