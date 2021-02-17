بايدن على خطى ترامب: سحب أو تقليص تمويل الشرطة الأمريكية مرفوض

كتبت: نهال ابو السعود

عارض الرئيس الأمريكي جو بايدن، الدعوات التي تطالب بوقف أو تقليص تمويل الشرطة داخل البلاد، في خطوة مماثلة لموقف الرئيس السابق دونالد ترامب، في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل جورج فلويد علي يد أفراد من الشرطة، وقادتها حركة "حياة السود تهم".

وفى حوار مفتوح لشبكة سي إن إن الأمريكية، قال بايدن إنه ما زال يعارض الدعوات إلى "وقف تمويل الشرطة" التي مازال يطالب بها النشطاء، وردًا على سؤال حول كيفية تجنب فرض قيود مفرطة على الشرطة أثناء معالجة الفوارق العرقية، أجاب بايدن "في المرتبة الأولى، ليس سحب أموال الشرطة".

وتتعارض تعليقات بايدن مع الذين يجادلون بأن الحل لوحشية الشرطة هو إعادة توجيه ميزانيات المدينة نحو البرامج المجتمعية فبدلاً من تمويل قسم الشرطة، يتم استثمار جزء كبير من ميزانية المدينة في المجتمعات، لا سيما المجتمعات المهمشة التي تحدث فيها الوحشية.

دعت خطة العدالة الجنائية المنشورة لبايدن إلى استثمار 300 مليون دولار في جهود الشرطة المجتمعية - بما في ذلك تعيين المزيد من الضباط، وخلال الانتخابات الرئاسية التقى فريقه الانتقالي بمنظمة الشرطة الأخوية في نوفمبر والتقى بمجموعات أخرى تمثل إنفاذ القانون منذ ذلك الحين.

وطالب الكثير بإلغاء تمويل الشرطة بمثابة لسنوات، لا سيما في أعقاب الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة في فيرجسون بولاية ميسوري ، على الرغم من أنها بدت غير محتملة في عام 2014، لكن اختلفت الأمور بعد وفاة جورج فلويد وبريونا تايلور على يد الشرطة وانتشر العديد من احتجاجات على مستوى البلاد تطالب بالإصلاح، أعلن مسؤولو مينيابوليس عزمهم على إلغاء تمويل قوة شرطة المدينة وحلها تمامًا.

ويسعى بايدن الآن بعد انتهاء مجلس الشيوخ من محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، لتمرير حزمة الإغاثة من وباء كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار قبل أن يمضى فى أجندته الأكبر فى الكونجرس والتى تشمل البنية التحتية والهجرة والعدالة الجنائية والتغير المناخى والرعاية الصحية.