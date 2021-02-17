اليوم السابع
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بايدن: سنوفر أكثر من 600 مليون جرعة لقاح ضد كورونا بحلول يوليو

الأربعاء، 17 فبراير 2021 08:03 ص
بايدن: سنوفر أكثر من 600 مليون جرعة لقاح ضد كورونا بحلول يوليو جو بايدن
أ ش أ

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في لقاء مفتوح على CNN، أجاب الرئيس الأمريكي جو بايدن على أسئلة مواطنين أمريكيين، شملت عدة موضوعات مختلفة من بينها خطته لمواجهة فيروس كورونا والرعاية الصحية وملاحقة الرئيس السابق دونالد ترامب قضائيا وسياسات الهجرة.

 

وحول جهود إدارته لتوفير لقاحات ضد فيروس كورونا، قال بايدن إنه "بحلول نهاية يوليو المقبل سيكون لدينا أكثر من 600 مليون جرعة لقاح تكفي لتطعيم كل أمريكي ضد فيروس كورونا"، وأضاف: "نأمل أن نتمكن من العودة للأوضاع الطبيعية بحلول الكريسماس".

وحث بايدن جميع الأمريكيين على التطعيم، وقال: "إذا كان لديك فرصة للحصول على اللقاح، فيجب أن تحصل عليه بأسرع ما يمكنك، بصرف النظر عن ظهور سلالات جديدة من كورونا"

وحول سلفه، قال بايدن إنه "خلال السنوات الأربع الماضية كانت جميع الأخبار عن ترامب، وسأعمل على أن تكون الأخبار خلال السنوات الأربع المقبلة عن الشعب الأمريكي".

وأضاف أن "أي قرار لملاحقة ترامب قضائيا هو في يد وزارة العدل، وأحد أكبر الأضرار التي تسببت فيها الإدارة السابقة هو تسييس وزارة العدل"، وتابع بالقول: "لقد تعهدت بأنني لن أقول لوزارة العدل من يجب ملاحقته ومن لا يجب ملاحقته، اتخاذ هذه القرارات يرجع إلى وزارة العدل وليس لي".


جو بايدن

أمريكا

كورونا

لقاح كورونا

فيروس كورونا

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