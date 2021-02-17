اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 فبراير 2021 08:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن: الصين ستدفع ثمن انتهاكاتها لحقوق الإنسان

الأربعاء، 17 فبراير 2021 07:25 ص
بايدن: الصين ستدفع ثمن انتهاكاتها لحقوق الإنسان بايدن
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من إن الصين ستدفع ثمنا جراء انتهاكاتها لحقوق الإنسان وذلك خلال الرد على استفسارات في لقاء جماهيري بشأن تعامل بكين مع الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ في أقصى الغرب، وتعرض الرئيس الصيني شي جين بينغ لانتقادات عالمية لاحتجازه أقلية الويجور في معسكرات اعتقال بالإضافة إلى انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

وقال بايدن بعد إلحاح عليه بشأن القضية خلال اللقاء الذي بثته محطة (سي.إن.إن) "حسنا ستكون هناك تداعيات على الصين وهو يعلم ذلك" في إشارة إلى الرئيس الصيني، وقال بايدن إن الولايات المتحدة ستؤكد مجددا على دورها العالمي في الدفاع عن حقوق الإنسان مضيفا أنه سيعمل مع المجتمع الدولي لحمل الصين على حماية تلك الحقوق.

وقال بايدن "الصين تسعى جاهدة لأن تصبح زعيمة عالمية ولكي تحصل على هذا اللقب وتكون قادرة على فعل ذلك عليها أن تكسب ثقة الدول الأخرى"، وأضاف "طالما أنهم يمارسون نشاطا يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية فسيكون من الصعب عليهم القيام بذلك".

وخلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني استغرقت ساعتين هذا الشهر شدد بايدن على أن الولايات المتحدة تعطي أولوية للحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة وهي المنطقة التي تمثل تنافسا رئيسيا واستراتيجيا بين الولايات المتحدة والصين، وعبر بايدن أيضا عن قلقه بشأن الممارسات التجارية "القسرية وغير العادلة" التي تقوم بها بكين وبشأن قضايا حقوقية مثل حملتها في هونج كونج واعتقالات شينجيانغ وغيرها من الإجراءات في آسيا بما في ذلك تجاه تايوان التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها.


بايدن

الصين

جو بايدن

أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"مأرب".. هل تحسم مصير حرب اليمن؟.. المعركة كارت الحوثى الأخير استعدادا لتفاوض سياسى متوقع يفرضه بايدن.. عاصمة النفط اليمنى أداة ضغط جديدة فى مواجهة ضغوط إنهاء الحرب.. الجيش اليمنى يتقدم والميليشيا تتعنت

الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:30 ص

قبل شهر من انتخابات الكنيست.. من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة؟.. استطلاعات الرأى: نتنياهو الأقرب ولكن بشق الأنفس.. سيحصل على 29 مقعداً فقط.. ومكالمة بايدن ستكون "مغارة على بابا"

الأربعاء، 17 فبراير 2021 12:30 ص

كيف ستدفع الولايات المتحدة مقابل حزمة إغاثة بايدن المقدرة بـ1.9تريليون دولار؟.. CNN تضع روشتة من عدد من البنود.. تشمل اقتراض الحكومة لتغطية الإنفاق.. وطباعة الاحتياطى الفيدرالى للمزيد من النقود.. وزيادة الضرائب

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:51 م

كاريكاتير صحيفة إماراتية.. بايدن مرتبك بين الداخل والخارج

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 09:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة