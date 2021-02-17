انقطاع الكهرباء عن مدينة أسوان الجديدة 8 ساعات بسبب عطل مفاجئ

انتقل فريق صيانة فنى من شركة مصر العليا للكهرباء، لإصلاح الكابل المقطوع نتيجة أعمال حفر لتوصيل الغاز الطبيعى داخل المدينة.

وأكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، لـ"اليوم السابع"، أنه جارى العمل على إصلاح العطل المفاجئ وعودة التيار الكهربائى للمناطق السكنية فى أقرب وقت بعد الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

وفى سياق آخر، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه يجرى العمل حاليًا على قدم وساق لاستكمال توصيل خدمة الغاز الطبيعي، داخل المدن والمراكز، حيث تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ64 ألف و867 عميل داخل مركز ومدينة أسوان.