انقطاع الكهرباء عن مدينة أسوان الجديدة 8 ساعات بسبب عطل مفاجئ

شهدت مدينة أسوان الجديدة، اليوم، الأربعاء، انقطاع التيار الكهربائى عن بعض المناطق فى المدينة لمدة وصلت لـ8 ساعات حتى الآن، وذلك نتيجة انقطاع كابل كهرباء رئيسى مغذى للمناطق السكنية بالمجاورة الثالثة فى المدينة.
انتقل فريق صيانة فنى من شركة مصر العليا للكهرباء، لإصلاح الكابل المقطوع نتيجة أعمال حفر لتوصيل الغاز الطبيعى داخل المدينة.
وأكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، لـ"اليوم السابع"، أنه جارى العمل على إصلاح العطل المفاجئ وعودة التيار الكهربائى للمناطق السكنية فى أقرب وقت بعد الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.
وفى سياق آخر، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه يجرى العمل حاليًا على قدم وساق لاستكمال توصيل خدمة الغاز الطبيعي، داخل المدن والمراكز، حيث تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ64 ألف و867 عميل داخل مركز ومدينة أسوان.
ومن جانبه، أوضح المهندس خالد رسلان مدير منطقة جنوب الصعيد بشركة غاز مصر بأنه في ظل التسهيلات المقدمة بنظامي التقسيط أو الدفع كاش تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التركيبات لـ4 آلاف عميل بعد سداد جزء من المقايسة واستخراج التصاريح اللازمة لسكان مدينة أسوان الجديدة.
وأضاف خالد رسلان بأنه بالنسبة لمدينة أسوان الجديدة فإنها ستكون أول مدينة ذكية على مستوى الصعيد يدخلها خدمة الغاز الطبيعى حيث جارى توصيل الخط الرئيسي بطول 14 كم، ومن المخطط أن يتم الإعلان للمواطنين للتعاقد، مؤكدًا بأن ذلك سيساهم ذلك فى فتح آفاق التنمية والاستثمار بعد توصيل الغاز الطبيعى للمنطقة الصناعية وأيضًا المنطقة الحرة المخطط إنشاؤهم بأسوان الجديدة.
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