انفجار بمبنى إدارى لشركة ليدل التجارية فى ألمانيا وإصابة 3 أشخاص

أصيب ثلاثة أشخاص بانفجار في مبنى إداري لشركة "ليدل" التجارية بمدينة نيكاروزلم في جنوب ألمانيا، وأعلنت الشرطة أنه لم يعرف بعد إذا كان سبب الانفجار تقنيا، أو طردا مفخخا.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت مصادر أمنية ألمانية أن الشرطة الألمانية تبحث إذا كانت هناك علاقة بين الانفجار وآخر في قسم لتسليم البضائع لشركة صناعة مشروبات في مدينة إبلهايم الثلاثاء، أسفر عن إصابة عامل بصدمة بسبب صوت الانفجار، دون خسائر مادية.
وأوضحت الشرطة الألمانية أن طردا تسلمه العامل كان سبب انفجار الثلاثاء، ولاتزال ملابسات ذلك الانفجار مجهولة أيضا.
انفجار بمبنى إدارى لشركة ليدل التجارية فى ألمانيا وإصابة 3 أشخاصالأربعاء، 17 فبراير 2021 10:03 م
ألمانيا
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أصيب ثلاثة أشخاص بانفجار في مبنى إداري لشركة "ليدل" التجارية بمدينة نيكاروزلم في جنوب ألمانيا، وأعلنت الشرطة أنه لم يعرف بعد إذا كان سبب الانفجار تقنيا، أو طردا مفخخا.
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