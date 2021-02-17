اليونان: على تركيا وقف التصريحات التى تؤجج التوتر إذا أرادت التهدئة مع أوروبا

كتب أحمد عرفة

قالت اليونان، إن على تركيا وقف التصريحات التي تؤجج التوتر إذا أرادت التهدئة مع أوروبا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أدان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، الاستفزازات والتدخلات التركية في المنطقة، مستشهدا بالمذكرة التي وقعتها أنقرة مع بعض الأطراف الليبية، مشددا على أن تصرفات تركيا غير القانونية تقوض الاستقرار والسلام والأمن بالمنطقة.

وقال نيكوس دندياس، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظرائه من مصر والسعودية والبحرين والإمارات وفرنسا، إن هدفنا من منتدى "فيليا" هو بناء رادع ضد التحيز وتشويه الأديان والأعمال غير القانونية، وليس موجها ضد طرف.