النيابة تطلب التحريات حول حريق مخزن مواتير وبطاريات بأطفيح

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق الذى اندلع داخل مخزن مواتير وبطاريات أسفل عقار بقسم أطفيح، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت تقرير خبراء الآدلة الجنائية بشأن فحص آثار الحريق.

نجحت قوات الحماية المدنية فى إخماد حريق اندلع فى مخزن مواتير وبطاريات أسفل عقار بدائرة قسم أطفيح دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق مخزن مواتير وبطاريات أسفل عقار بدائرة قسم أطفيح وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع اى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.