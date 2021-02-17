اليوم السابع
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النيابة تطلب التحريات حول العثور على جثة رضيعة ملقاة بحقيبة فى الشارع بالطالبية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 07:30 ص
النيابة تطلب التحريات حول العثور على جثة رضيعة ملقاة بحقيبة فى الشارع بالطالبية حقيبة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور على جثة طفلة رضيعة داخل حقيبة ملقاة بالشارع في منطقة الطالبية، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للتوصل لهوية المتهمين بإلقاء الحقيبة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور عل جثة طفلة ملقاة بالشارع بمنطقة الطالبية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على حقيبة تحتوى على جثة طفلة رضيعة حديثة الولادة.

وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمحل الواقعة، وتبين أن كاميرات خاصة بمحل تجارى، رصدت شخصين أثناء تركهما الحقيبة ومغادرة المكان، وحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف هويتهما وضبطهما، وتولت النيابة التحقيق.


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