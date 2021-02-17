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النيابة العامة تعلن كتابة تحقيقاتها فى القضايا إلكترونيا على مستوى الجمهورية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 05:29 م
النيابة العامة تعلن كتابة تحقيقاتها فى القضايا إلكترونيا على مستوى الجمهورية المستشار حماده الصاوي النائب العام-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

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أعلنت النيابة العامة بدء كتابة التحقيقات فى كل القضايا إلكترونيا على مستوى الجمهورية، بدلا من النظام الورقى المعتمد حاليا.
 
وأكدت النيابات على مستوى الجمهورية كتابةَ كافَّةِ تحقيقاتها وإجراءاتها إلكترونيًّا على جهاز الحاسب الآلي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار حماده الصاوي النائب العام بتدوين كافَّة التحقيقات الكترونيًّا بدلًا من تدوينها يدويًّا وتكليفه إلى إدارة النيابات بمكتب النائب العام بمتابعة تمام التنفيذ تفعيلًا لسياسية التحول الرقميّ في أعمال النيابة العامة.
 
يُذكر أن النائب العام، المستشار حمادة الصاوى، كان قد اختتم استعراض نتائج كشوف قضايا التحقيق السنوية التي أنجزتها النيابات على مستوى الجمهورية.
 

النائب العام

قضايا التحقيق السنوية

الحاسب الألي

التحقيقات إلكترونيًّا

المستشار حماده الصاوي

اليوم السابع بلس

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