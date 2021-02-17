الموانئ الجنوبية للمنطقة الاقتصادية تشهد زيادة في التداول خلال يناير

كتب مدحت عادل

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقريراً عن الحركة الملاحية لموانئ المنطقة الجنوبية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن شهر يناير 2021 والذي تضمن زيادة حركة التداول التي شهدتها مينائي السخنة والأدبية خلال الشهر الماضي.

واستقبلت ميناء الأدبية عدد 33 سفينة بضائع، وسجلت زيادة في تداول البضائع العامة خلال شهر يناير بنسبة 4.08%، حيث تم تداول 586391.33 طن تشمل بضائع عامة وصب جاف وصب سائل وحاويات، وذلك مقارنة بحركة شهر يناير خلال 2020 والتي بلغ حجم التداول بها 563378.27 طن، وبلغت أعداد تداول الحاويات في ميناء الأدبية خلال شهر يناير 2021 عدد 5396 حاوية.

أما ميناء العين السخنة فقد شهد في يناير 2021 استقبال 33 سفينة مقارنة بــ27 خلال يناير 2020 ، حيث سجلت الميناء دخول عدد 20 سفينة حاويات بحمولة 614001 طن، وعدد 7 سفن صب جاف بحمولة459983 طن، وعدد 6 سفن صب سائل بحمولة 287303طن ليصل إجمالي الحمولات 1361287.53طن مقارنة بـــ1150954.98 طن خلال يناير 2020.

وأشار المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة .