اليوم السابع
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المستشارة أسماء أبو بكر تمثل النيابة الإدارية أمام التأديبية لرئاسة الجمهورية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 12:16 م
المستشارة أسماء أبو بكر تمثل النيابة الإدارية أمام التأديبية لرئاسة الجمهورية النيابة الإدارية_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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حضرت أمس الثلاثاء، المستشارة أسماء أبو بكر الجندي، وباشرت إجراءات الاتهام، ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية، لرئاسة الجمهورية وملحقاتها.

يأتى ذلك انطلاقا وإيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية واستمرارًا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة في مباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية. جدير بالذكر أن النيابة الإدارية تدخل ضمن تشكيل المحاكم التأديبية لتباشر سلطة الاتهام أمام تلك المحاكم وفقاً للقانون.

المستشارة أسماء أبو بكر
المستشارة أسماء أبو بكر

 


النيابة الإدارية

المحكمة التأديبية

رئاسة الجمهورية

ممثلة الادعاء

اسماء ابو بكر الجندي

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