وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم، أن الصفقة تعتبر جزءا من استراتيجية بودابست لشراء اللقاحات من خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد حصولها على مليوني جرعة من لقاح سبونتك (Sputnik-V) الروسي الشهر الماضى.



وأوضح بيان حكومي أن عملية الموافقة على اللقاحات في المجر تأتي ضمن برنامج الدولة لتطعيم مليون شخص على الأقل بحلول أواخر مايو القادم، وتتوقع بودابست وصول 5 ملايين جرعة من لقاح "سينوفارم" خلال 4 أشهر.



كان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد صرح، في حديث لمحطة إذاعية محلية الأسبوع الماضي، بأن بلاده بوسعها الآن تطعيم كل شخص جرى تسجيله للحصول على اللقاح، مشيرا إلى أن المجر تأمل في تطعيم 6.8 مليون شخص بنهاية مايو أو بداية يونيو القادمين، من سكان البلاد البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.

يذكر أن صربيا تعد أول دولة أوروبية تبرم صفقة مع الشركة الصينية، لكنها ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي.