اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:52 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المترو يعلن إدخال أول قطار كورى جديد بالخط الثالث من إجمالى 32 متعاقد عليها الخدمة

الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:00 م
المترو يعلن إدخال أول قطار كورى جديد بالخط الثالث من إجمالى 32 متعاقد عليها الخدمة مترو الانفاق
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن شركة المترو رسميا إدخال الخدمة بالخط الثالث أول قطار مكيف جديد من القطارات المتعاقد علي تصنيعها وتوريدها مع شركة هونداي روتم الكورية لصالح الخط الثالث والبالغة 32 قطار مكيفا، حيث وصل منها حتى الآن  6 قطارات.

 وقطارات مترو الأنفاق القادمة للخط الثالث تأتى ضمن تعاقد وقعته وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم  بإجمالي تكلفة بقيمة 317 مليــون  يــورو +640 مليون جنيه مصري (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6.361 مليار  جنيه .

وتشمل الصفقة عقد صيانة للقطارات لمدة ثماني سنوات بالإضافة إلى تجميع 10 قطارات من إجمالي ال32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي روتيم وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر.

ويتمتع كل قطار جديد بنظام تكييف هواء عالي السعة بجانب انه مزود  بممر آمن يسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية  كما تم تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبته في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة ، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

ويوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار ، كما تم  تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل كذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.

 

 


الخط الثالث للمترو

القطارات الجديدة

المترو

كوريا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة