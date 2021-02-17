اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 فبراير 2021 05:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على المتهم بقتل سائق توك توك بسب خلافات مالية فى الهرم

الأربعاء، 17 فبراير 2021 04:25 م
القبض على المتهم بقتل سائق توك توك بسب خلافات مالية فى الهرم قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات حول واقعة اتهام سائق توك توك بقتل صديقه، بسبب خلافات مالية بينهما، حيث اعتدى المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة في الهرم، بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه سائق توك توك، تشاجر مع صديقه، بسبب خلافات مالية بينهما، متعلقة بسداد مبلغ مالي.

 

وكشفت التحريات أن المتهم سدد طعنة نافذة للمجني عليه، ما أدى إلى مقتله، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


مشاجرة بالهرم

قتل سائق توك توك

قتل سائق

خلافات مالية

جريمة الهرم

جريمة بالهرم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة