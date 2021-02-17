القبض على المتهم بقتل سائق توك توك بسب خلافات مالية فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات حول واقعة اتهام سائق توك توك بقتل صديقه، بسبب خلافات مالية بينهما، حيث اعتدى المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة في الهرم، بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه سائق توك توك، تشاجر مع صديقه، بسبب خلافات مالية بينهما، متعلقة بسداد مبلغ مالي.

وكشفت التحريات أن المتهم سدد طعنة نافذة للمجني عليه، ما أدى إلى مقتله، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.