اليوم السابع
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"الشباب والرياضة" تنظم يوما ترفيهيا لأطفال قرية الروضة بشمال سيناء

الأربعاء، 17 فبراير 2021 03:01 م
"الشباب والرياضة" تنظم يوما ترفيهيا لأطفال قرية الروضة بشمال سيناء جانب من الفعاليات
شمال سيناء - محمد حسين

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نظمت قوافل السعادة بوزارة الشباب والرياضة يوما ترفيهيا لأطفال قرية الروضة بملاعب مركز شباب بئر العبد بحضور الدكتورة عزة الدورى مسئول قطاع الطلائع بوزارة الشباب والرياضة.

وقال موسى شميط مدير مركز شباب شهداء الروضة، أن 45 طليعا وطليعة من أبناء القرية شاركوا فى اليوم الترفيهى، تضمنت الفعاليات ألعاب فردية وجماعية وندوات تثقيفية وتوعية دينية.

كما شارك الأطفال فى ورش عمل متنوعة وشاركهم الحضور عددا من القيادات الرياضية والتعليمية من أبناء قرية الروضة.

وفى سياق متصل أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، مشاركة أعضاء فريق الملاكمة بالمشروع القومى الموهبة والبطل الأوليمبي فى بطولة الجمهورية بمدينة شرم الشيخ، وحصول اللاعب القاسم إسلام السيد بالميدالية الفضية على مستوى الجمهورية.

وقال خالد مكاوى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى، إن فريقا من أعضاء برلمان شباب شمال سيناء يضم 39 شابا انتهوا من مشاركة زملائهم بمحافظات الإسكندرية، أسيوط، دمياط حضور ومشاركة فى اللقاءات الحوارية التي يعقدها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وزير الشباب مع أعضاء برلمان الشباب الفائزين في الانتخابات، بمركز التعليم المدني بالجزيرة تحت شعار " كن قيادياً.. كن مؤثراً"، وشاركهم الحضور عددا من نواب شمال سيناء.

اطفال قرية الروضة
اطفال قرية الروضة

 

الشباب والرياضة تنفذ قوافل سعادة لابناء شمال سيناء
الشباب والرياضة تنفذ قوافل سعادة لابناء شمال سيناء

 

مشاركة قيادات الرياضة
مشاركة قيادات الرياضة

 


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