"الشباب والرياضة" تنظم يوما ترفيهيا لأطفال قرية الروضة بشمال سيناء

وقال موسى شميط مدير مركز شباب شهداء الروضة، أن 45 طليعا وطليعة من أبناء القرية شاركوا فى اليوم الترفيهى، تضمنت الفعاليات ألعاب فردية وجماعية وندوات تثقيفية وتوعية دينية.

كما شارك الأطفال فى ورش عمل متنوعة وشاركهم الحضور عددا من القيادات الرياضية والتعليمية من أبناء قرية الروضة.

وفى سياق متصل أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، مشاركة أعضاء فريق الملاكمة بالمشروع القومى الموهبة والبطل الأوليمبي فى بطولة الجمهورية بمدينة شرم الشيخ، وحصول اللاعب القاسم إسلام السيد بالميدالية الفضية على مستوى الجمهورية.

وقال خالد مكاوى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى، إن فريقا من أعضاء برلمان شباب شمال سيناء يضم 39 شابا انتهوا من مشاركة زملائهم بمحافظات الإسكندرية، أسيوط، دمياط حضور ومشاركة فى اللقاءات الحوارية التي يعقدها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وزير الشباب مع أعضاء برلمان الشباب الفائزين في الانتخابات، بمركز التعليم المدني بالجزيرة تحت شعار " كن قيادياً.. كن مؤثراً"، وشاركهم الحضور عددا من نواب شمال سيناء.