اليوم السابع
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"السياحة" منع تنظيم رحلات السفارى والأنشطة البحرية لسوء الأحوال الجوية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 05:48 م
"السياحة" منع تنظيم رحلات السفارى والأنشطة البحرية لسوء الأحوال الجوية صورة أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد

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تلقت غرفة شركات السياحة، اليوم الأربعاء، إخطارا من وزارة السياحة بشأن توقعات هيئة الأرصاد الجوية وتعرض البلاد لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية من الثلاثاء إلى الخميس ، ووفقا لتوجيهات مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ التدابير و الإجراءات الإستباقية اللازمة ومنها: 
 
مراعاة الحد من التحركات على الطرق الرئيسية المؤدية إلى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ، إلا للضرورة القصوى نظرا لغزارة الأمطار على تلك المناطق.
 
تجنب رحلات السفارى فى منطقة وسط سيناء وخاصة منطقة سانت كاترين نظرا لتكون الثلوج على مرتفعات جبال سانت كاترين.
 
تجنب الأنشطة البحرية وخاصة على البحر المتوسط نظرا لارتفاع الأمواج الذى يتراوح من 5 إلى 6 متر مما يؤدى إلى خروج الأمطار على الشاطىء.

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