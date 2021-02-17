الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية ورياح مثيرة للأتربة بالقاهرة

كتب محمود راغب



أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض كافة الأنحاء بالجمهورية لطقس غير مستقر ، حيث وصلت حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية لذروتها على كافة الأنحاء .



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار نشاط الرياح على كافة الأنحاء ، تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة بشمال الصعيد والأماكن المكشوفة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط .



وأشارت هيئة الأرصاد أن سرعة الرياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الوجه البحرى تتراوح بين 45 - 50 عقده ، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تتراوح بين 50 - 60 عقده، والسواحل الشرقية ووسط سيناء تتراوح بين 55 - 60 عقده ، والسواحل الشرقية ووسط سيناء تتراوح بين 45 - 50 عقده، وشمال الصعيد بين 45 - 50 عقده ، وجنوب الصعيد بين 35 - 45 عقده .







و يشهد الطقس اليوم الأربعاء ، طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة ، وطقس شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة ، وطقس بارد على السواحل الشمالية الشرقية ، طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة



كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس بارد على شمال الصعيد، والرياح نشطة ، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد والرياح نشطة .



وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية .



كما تشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية .



كما تتوقع الأرصاد فرص أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من رفح ورأس سدر والعريش وسانت كاترين شمال ووسط سيناء ، وأمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبنى سويف وتكون صقيع على المزروعات ، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة عل شمال الصعيد .





وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد .





