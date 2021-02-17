الزراعة تعلن ارتفاع المساحات المنزرعة بالقمح لــ 3 ملايين و420 ألف فدان

كتب عز النوبى

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إن اجمالى المساحات المنزرعة من القمح بلغت 3 ملايين و420 ألف فدان، وجارى الحصر وتدقيق المساحات .

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية لـ "اليوم السابع"، أنه يجرى حصر المساحات المنزرعة من محصول القمح على الطبيعة، ومقارنتها بالتقارير الواردة من المديريات الزراعية، موضحا أن هناك لجانا دورية للمرور على زراعات القمح، لحثهم على زيادة الإنتاج من المساحات المنزرعة، من خلال حزمة توصيات حول طرق الرى والتسميد.

وتابع الشناوى، إن هناك متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات لزراعة محصول القمح من خلال صرف الأسمدة للمساحات المنزرعة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى، مشيرا إلى أن هناك برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة إنتاج القمح لزيادة الإنتاج.

وأكد تقرير الخدمات الزراعية، أن جميع مديريات الزراعة على مستوى محافظات الجمهورية تواصل حصر المساحات المنزرعة من محصول القمح والفول البلدى على الطبيعة، ومقارنتها بالتقارير الواردة من المديريات الزراعية الحالية، موضحا أن هناك لجان دوريا بالمرور على زراعات جميع المحاصيل الشتوية، وتقديم جميع البرامج الإرشادية، وحل مشاكلهم لزيادة الإنتاجية.

وأوضح التقرير، إن هناك متابعة دورية لجميع مديريات الزراعة بالمحافظات، لصرف المقررات السمادية لجميع الزراعات الشتوية، خاصة القمح من خلال صرف الأسمدة للمساحات المنزرعة قمح، تحت مسئولية مشرف الحوض رئيس الوحدة الزراعية، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى، بالإضافة إلى عمل برامج توعوية لاتباع جميع الإرشادات والتوصيات فى الرى والتسميد لزيادة الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية.