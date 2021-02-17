الزراعة حالة نمو القمح جيده ومتابعات لطرد السنابل.. اقرأ التفاصيل

كتب عز النوبى

اكد الدكتو علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ،أن العلماء والباحثين في المعهد يقومون بزيارات ميدانية المستمرة لمحصول القمح في المحافظات المختلفة وذلك لمشاهده نمو النباتات ونتائج تطبيق حزمه التوصيات الخاصة لمحصول القمح وخاصه زراعه الأصناف الجديدة والزراعة على مصاطب، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورمحمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأوضح علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية ، أن حالة نمو المحصول جيده جدا ونتابع طرد السنابل، حيث أظهرت زياره الحقول مدى فاعليه تنفيذ حزم التوصيات الفنية فى حقول المزارعين بهدف زيادة إنتاج القمح في مصر، مشيرا إلى أن وفد من قسم بحوث القمح برئاسة الدكتورة وفاء العوضى رئيس قسم بحوث القمح وأعضاء القسم الدكتور سامى رضا.

كما ضم الوفد الدكتورمصطفى عزب ،والدكتور صلاح عبدالمجيد ، والد كتور عادل هجرس،والدكتور أحمد القط ، أحمد على ، وهدى مصطفى بالتنسيق مع الإدارات المختلفة في الوزارة يتابعون يوميا حالة المحصول والتأكد من تنفيذ الارشادات الشهرية والتوصيات الفنية التي تصدرها الوزارة.

‏والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة من خلال معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية تقوم حاليا بتنفيذ عدد من الحقول الارشادية للقمح على مستوى الجمهورية بلغت 8122 حقلا ، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ومشروع تعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية ‏لمساعدة الفلاحين علي الاستفادة من تطبيقات البحوث الزراعية ، وزيادة الإنتاج.