الخشت لـ"هذا الصباح": معهد الأورام من أهم مستشفيات علاج السرطان بالشرق الأوسط

كتب سمير حسنى

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن المعهد القومي للأورام التابع للجامعة من أهم المستشفيات في علاج السرطانات في منطقة الشرق الأوسط، كاشفا عن إعادة تأهيل الجزء الشمالي والأوسط بالمستشفى.

وأضاف "الخشت" في لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، على شاشة اكسترا نيوز"، أنه تم زيادة خدمات جديدة أهمهما تطوير منطقة الطوارئ وزيادة الأسرة إلى 18 بعد أن كانت 12 فقط، وتم إضافة طابقين جديدين لعلاج الألم والكشف المبكر علاوة على تطوير سكن التمريض ومكتبة المعهد العلمية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى تطوير 7 أدوار بالمبنى ورفع كفاءة المصاعد وتحديث الأجهزة لتصبح على أحدث مستوى، فضلا عن تحديث منظومة الحماية المدنية لمواجهة الحريق والاطفاء وتغيير المسارات الداخلية للمعهد لتسهيل حركة المرضى وتقليل التزاحم.

وأكد "الخشت" على تطوير الجانب الادارى في المستشفى ليتحول إلى رقمى والكتروني، منوها بأن القدرة الاستيعابية للمعهد بلغت 320 سريرا.