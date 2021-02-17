الحبس عامين لموظف وعامل لحيازتهما منشورات تحريضية بالشرقية

عاقبت محكمة جنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، موظفا وعاملا مقيمين دائرة مركز بلبيس، بالحبس عامين لانضمامها لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، ومشاركتهما فى عقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ألقت القبض " إسلام م إ" عامل ومقيم دائرة مركز بلبيس، وحرر له المحضر رقم 7718 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس، و" مجدى س ص " موظف ، وحرر له المحضر رقم 7719 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس، لانضمامهما لجماعة الإخوان الإرهابية والقيام بعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة.

وقررت نيابة جنوب الشرقية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام، لنيابات جنوب الشرقية، إحالتهما إلى محكمة جنح الإرهاب التى أصدرت حكمها المتقدم .