الحبس عامين لمؤذن وعامل لحيازتهما منشورات تحريضية بالشرقية

عاقبت محكمة جنح إرهاب جنوب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، رئيس المحكمة، مؤذن وعامل مقيمان دائرة مركز بلبيس، لانضمامه لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالحبس عامين لمشاركتهما فى عقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض "محمد ر م" مهندس ومقيم دائرة مركز بلبيس، وحرر له المحضر رقم 6785 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس، و"حمادة ص" مؤذن، وحرر له المحضر رقم 7717 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس، لانضمامهما لجماعة الإخوان الإرهابية والقيام بعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة.

وقررت نيابة جنوب الشرقية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام، لنيابات جنوب الشرقية، إحالتهما إلى محكمة جنح الإرهاب التى أصدرت حكمها المتقدم.