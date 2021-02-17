اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 فبراير 2021 03:31 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الحبس عامين لمؤذن وعامل لحيازتهما منشورات تحريضية بالشرقية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:53 م
الحبس عامين لمؤذن وعامل لحيازتهما منشورات تحريضية بالشرقية المستشار محمود جميل
الشرقية -فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاقبت محكمة جنح إرهاب جنوب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، رئيس المحكمة، مؤذن وعامل مقيمان دائرة مركز بلبيس، لانضمامه لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالحبس عامين لمشاركتهما فى عقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض "محمد ر م" مهندس ومقيم دائرة مركز بلبيس، وحرر له المحضر رقم 6785 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس، و"حمادة ص" مؤذن، وحرر له المحضر رقم 7717 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس، لانضمامهما لجماعة الإخوان الإرهابية والقيام بعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة.

 

وقررت نيابة جنوب الشرقية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام، لنيابات جنوب الشرقية، إحالتهما إلى محكمة جنح الإرهاب التى أصدرت حكمها المتقدم.

 


الشرقية

محكمة جنح إرهاب الشرقية

الجماعة الارهابية

الاخوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة