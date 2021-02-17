التحالف العربى باليمن يعلن اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثى

كتب أحمد عرفة

أكد التحالف العربى في اليمن، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وقال التحالف العربى في اليمن، إن محاولات الاعتداء المتعمدة والممنهجة على المدنيين تمثل جرائم حرب، وتابع التحالف العربى في اليمن: نعمل على حماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.



وكان صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت في الساعات الأولى من الاثنين من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.



وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.