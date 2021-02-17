"الإسكان": استمرار حالة الطوارئ داخل أجهزة المدن الجديدة لمواجهة التقلبات الجوية

كتب أحمد حسن

واصلت أجهزة المدن الجديدة لليوم الثاني على التوالي جهودها في مواجهة حالة التقلبات الجوية والطقس السيء التي أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرارها حتى غد الخميس 17/2/2021، حيث تفقد مسئولو الإسكان محطات روافع مياه الصرف، وشددوا على أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، بجانب اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي أرواح وممتلكات سكان المدن الجديدة.

وتفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المعنية، محطات رفع الصرف الصحي بمدينة دمياط الجديدة، للتأكد من كفاءة العمل بها بكامل طاقتها لإستقبال مياه الأمطار والتعامل مع المواقف الطارئة، واتخاذ الإجراءات الإحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة الظواهر الطبيعية المرتبطة بتقلبات الطقس.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم تشكيل فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة للمحطات والمعدات، بالإضافة إلي تجهيز وصيانة مولدات الكهرباء اللازمة لعمل تلك المحطات، والمراجعة الفنية للطلمبات الغاطسة وتطهير البيارات والمجمعات أولاً بأول، وكذا تطهير بالوعات المطر وتجهيز سيارات ومركبات شفط وكسح مياه الأمطار.

وأضاف رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار الحرص على الاستعداد للتعامل مع الأمطار والنوات بموسم الشتاء، ورفع حالة التأهب طبقًا لخطة عمل في جميع المواقع وخاصة "المواقع الساخنة".

وفي سياق متصل، تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، معدات وسيارات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، للاطمئنان على جاهزيتها لمواجهة الطقس السييء وتوزيعها على كافة أنحاء المدينة، كما تفقد محطات الصرف الصحي بالمدينة للتأكد من تجهيزات المحطة من المواتير والمولدات وخزانات الوقود، والتى تستخدم في حالات انقطاع التيار الكهربائي عن المحطة.

وأكد المهندس عمار مندور، أن محطات رفع المياه تعمل بكفاءة عالية حتى تكون جاهزة لاستقبال مياه الأمطار المتوقع سقوطها خلال الساعات القادمة، والتى ينتج عنها زيادات تصرفات المياه بالإضافة للتأكد من مناسيب البيارات داخل المحطات.

ومن جانبه، وجه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، الإدارات المختصة بالجهاز بالإستمرار فى اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة الخطة الموضوعة للتعامل مع موجات الطقس السييء.

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور، على متابعة أعمال تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار وبيارات المحطات، ومولدات الكهرباء الاحتياطية بالإضافة لنشر عربات الشفط لتغطية المحاور الرئيسية بالمدينة.

وأهاب المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، بسكان المدينة ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ظروف الطقس السييء، وتشمل إزاحة قصارى الزرع المعلقة بالبلكونات أوالموضوعة على الأسوار، وغلق ورفع أي مظلات على الأسطح أو البلكونات، وفك أي برجولات مكسوة بالقماش أو البلاستيك.

وناشد رئيس الجهاز، السكان برفع أي متعلقات مخزنة فوق الأسطح أو البلكونات، واتخاذ تدابير الوقاية عند المرور بجانب لافتات إعلانية على أعمدة الإنارة بالشارع أو على واجهات المحال والإبلاغ عنها فوراً، والتأكد من إحكام غلق النوافذ المفصلية.

ومن جانبه، ناشد المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، سكان المدينة بضرورة اتخاذ كافة سبل الوقاية والحذر خلال فترة الطقس السييء المقرر انتهاؤها غدا الخميس، وفي حالات الطوارئ يتم الاتصال بأرقام التليفونات المعلنة مسبقاً لكافة قطاعات الخدمات (غاز - كهرباء - إسعاف).

وأكد المهندس مصطفى فهمي، أنه تم تكثيف تواجد عربات الشفط ومعدات الصرف الصحي في ٣ مواقع بمناطق مختلفة بالمدينة لسرعة التعامل في حالة الأزمات والمتابعة اللحظية من كافة القيادات، مطالبا سكان المدينة خلال الفترة المتوقعة لسقوط الأمطار بعدم الخروج بقدر الإمكان في أوقات العواصف الترابية، وارتداء الكمامة وضرورة إبعاد مرضى حساسية الصدر عن الرياح والأتربة والابتعاد عن أي أجسام معدنية من مظلات حديدية أو أبواب حديدية أو أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار، وعدم وقوف السيارات أعلى بالوعات صرف الأمطار.