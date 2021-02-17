الأمين العام للناتو: ندعم إجراء تحقيقات معمقة حول اعتداء أربيل

كتب أحمد عرفة

قال أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج،: ندعم إجراء تحقيقات معمقة حول اعتداء أربيل في العراق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وقبلها أكد أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى دعم الحلف للعراق في جهود ملاحقة التنظيمات الإرهابية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الاعتداءات الصاروخية التي استهدفت محافظة أربيل مساء أمس، باعتبارها تشكل تصعيدًا خطيرًا يستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية وتقويض الأمن والاستقرار في إقليم كردستان العراق.