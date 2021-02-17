الأشعة المقطعية على الرأس وسيلة للكشف عن أمراض المخ.. اعرف كل شيء عنها

كتبت هند عادل

الأشعة المقطعية على الرأس من الطرق التشخيصية الهامة لتطوير صورة ثلاثية الأبعاد للجمجمة والدماغ ومناطق أخرى ذات صلة بالرأس، يمكن أن يوفر الفحص بالأشعة المقطعية للرأس تفاصيل أكثر من الأشعة السينية التقليدية، وهو أمر مفيد بشكل خاص عندما يريد الطبيب فحص الأوعية الدموية والأنسجة الرخوة في الجسم.

ووفقا لتقرير لموقع healthline، تقدم السطور التالية فوائد الأشعة المقطعية على الرأس والأمراض التي تكشف عنها.

متى يحتاج الشخص لفحص الرأس بالأشعة المقطعية؟

قد يخضع الشخص لفحص الرأس بالأشعة المقطعية بعد الصدمة للتحقق من التلف، قد يستخدم الطبيب فحص الرأس بالأشعة المقطعية للحصول على صور في حالة الطوارئ، أو لإجراء تشخيص طبي ، أو لمعرفة مدى نجاح العلاجات.

تتضمن بعض الأسباب التي قد تجعل الطبيب يأمر بإجراء فحص بالأشعة المقطعية على الرأس:

البحث عن الأضرار المحتملة بعد إصابة الرأس ، مثل إصابات الأنسجة الرخوة ونزيف المخ وإصابات العظام، تقييم شخص يعاني من أعراض تشبه السكتة الدماغية لمعرفة ما إذا كانت هناك علامات على جلطة دموية أو نزيف في المخ، البحث عن ورم دماغي محتمل أو أي خلل آخر في الدماغ، التحقق من فعالية العلاجات الطبية في انكماش ورم المخ، تقييم ظروف الولادة التي تسبب تشكل الجمجمة بشكل غير طبيعي، تقييم شخص لديه تاريخ من استسقاء الرأس ، وهي حالة يتسبب فيها تراكم السائل النخاعي في تضخم بطينات الدماغ، إذا كان الشخص يعاني من أعراض مرتبطة بالدماغ ، مثل التغيرات في الشخصية أو الحركة المتأثرة ، فقد يأمر الطبيب بإجراء فحص بالأشعة المقطعية على الرأس للتأكد من أن خلل الدماغ ليس السبب الأساسي.

الاستعداد لإجراء الأشعة



يجب على الطبيب تقديم تعليمات محددة ليوم الفحص بالأشعة المقطعية سيتضمن ذلك ما إذا كان يجب الامتناع عن الأكل أو الشرب لفترة معينة قبل الفحص أم لا، سيطلب الطبيب أيضًا من الشخص عادة خلع أي مجوهرات أو عمل أسنان قابل للإزالة أو دبابيس شعر لأنها يمكن أن تؤثر على صور الفحص.

في بعض الأحيان ، قد يحتاج الأشخاص الذين يتناولون الميتفورمين (جلوكوفاج) إلى الامتناع عن استخدامه لبضعة أيام قبل إجراء فحص بالأشعة المقطعية باستخدام صبغة التباين يمكن أن يتسبب مزيج هذا الدواء والصبغة في حدوث رد فعل شديد لدى بعض الأفراد.

صبغة التباين هي مادة قد يتلقاها الشخص عن طريق الحقن قبل الفحص، يجعل مناطق معينة من الجسم تظهر بسهولة أكبر في الفحص، ومع ذلك ، لا تتطلب جميع فحوصات التصوير المقطعي المحوسب صبغة تباين.

غالبًا ما يكمل الشخص قائمة التحقق قبل الخضوع للفحص تتضمن القائمة المرجعية التاريخ الطبي للحالات التي يمكن أن تؤثر على صحة الشخص، مثل أمراض الكلى وأمراض القلب والربو ومشاكل الغدة الدرقية قد تؤثر بعض المشكلات الصحية على قدرة الشخص على تلقي صبغة التباين في الوريد.

أثناء الفحص ، سيتحدث فني الأشعة مع الشخص عبر مكبر صوت لإعلامه عند بدء الفحص سوف يقوم الماسح الضوئي بتوجيه أشعة X إلى رأس الشخص ستعود الأشعة السينية إلى الماسح الضوئي ، وترسل الصور مرة أخرى إلى جهاز الكمبيوتر.

بعد الفحص الأولي ، قد يقوم فني الأشعة بتسليم مادة التباين الوريدية سيقومون بعد ذلك بإعادة تشغيل الفحص بالأشعة المقطعية سيقوم الفني بمراجعة الصور للتأكد من أنها عالية الجودة وخالية من التعتيم في أي مناطق رئيسية، لا يستغرق متوسط ​​الفحص بالأشعة المقطعية للرأس أكثر من 10 دقائق.

فحص الرأس بالأشعة المقطعية عند الأطفال



الاشعه المقطعيه على الرأس

الأطفال حساسون للإشعاع ، لذلك قد يطلب الطبيب فحص التصوير المقطعي المحوسب فقط عند الضرورة لتأكيد التشخيص، قد يطلب الأطباء إجراء مسح مقطعي للرأس إذا كان الطفل قد تعرض لإصابة حديثة أو كان لديه تاريخ طبي لتشوهات الجمجمة أو الدماغ.

نظرًا لأن الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب سريع نسبيًا ، يمكن للعديد من الأطفال البقاء لفترة كافية حتى يكمل الفني الفحص ومع ذلك ، إذا لم يستطع الطفل البقاء ساكنًا للفحص كما هو الحال بالنسبة للأطفال فقد يكون من الضروري إجراء الأشعه مع الطفل تحت التخدير.