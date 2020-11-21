هل الأشعة المقطعية على الصدر مهمة لمرضى كورونا؟ ..اعرف الإجابة

كتبت هند عادل

يؤثر الفيروس التاجي الجديد كورونا على الرئتين في المقام الأول يعتبر فحص الصدر بالأشعة المقطعية أداة تشخيصية مهمة لأمراض مثل فيروس كورونا، يوصي بعض الأطباء بإجراء فحوصات التصوير المقطعي الإلزامي لمرضى الفيروس لمساعدتهم في خيارات العلاج المبكرة وأفضل

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news مع انتشار الفيروس و يسبب أعراضًا ومضاعفات مختلفة لدى الأشخاص ومع ذلك، هناك شيء واحد عرفناه منذ بداية الوباء وهو أن فيروس كورونا الجديد ، تمامًا مثل أبناء عمومته المقربين الذين تسببوا في تفشي السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ، يؤثر بشكل أساسي على الرئتين ، ويمكن أن يسبب مرضًا شبيهًا بالالتهاب الرئوي، لذلك ، مع انتشار كورونا بشكل أكبر يوصي الأطباء بإجراء فحوصات التصوير المقطعي الإلزامي لمرضى كورونا.

وفقًا للدكتور أنكيت بهاتيا، استشاري مشارك أمراض الرئة مستشفى ماكس سوبر التخصصي بالهند ، "يؤثر فيروس كورونا بشكل أساسي على الرئتين، وبهذه الطريقة ، نظرًا لكونه مرضًا تنفسيًا ، يُنصح بإجراء فحص بالأشعة المقطعية للصدر للمرضى الذين تظهر نتائج إيجابية من شدة التأثير على الرئتين. هذا من شأنه أن يساعد في التنبؤ بنتيجة المرض والمضاعفات المرتبطة به في بعض الحالات، قد يساعد أيضًا في تجنب التدهور المفاجئ للمرضى من خلال السماح بترتيب مكملات الأكسجين في الوقت المناسب وربما حتى أسرة العناية المركزة للمرضى الذين لديهم درجة عالية في التصوير المقطعي والذين يعانون حاليًا من أعراض خفيفة فقط ".

مضيفا انه قد يساعد التصوير المقطعي أيضًا في إجراء فحص أسرع وأكثر موثوقية للمرضى الذين يشتبه في إصابتهم بعدوى كورونا خاصة بالنظر إلى الطبيعة غير الموثوقة للاختبارات السريعة والوقت المرتبط باختبار RT-PCR .

اقترح الأطباء أيضًا استخدامًا واسعًا لأدوات مثل الأشعة السينية لمساعدتهم على فهم مدى المرض لدى المرضى ، حتى يتمكنوا من التصرف وفقًا لذلك وتقليل مخاطر الوفاة بسبب فيروس كورونا.