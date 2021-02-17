الأرصاد: سرعات الرياح فى القاهرة بلغت 55 كم فى الساعة و58 كم بالإسكندرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن التسجيلات الرسمية للمحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث سجلت محطة القاهرة سرعة رياح 29 عقدة (55 كم/س ) والإسكندرية 32 (58 كم /س) عقدة وتجاوزت هبات الرياح 45 عقدة ومطروح 31 عقدة (56 كم/س).

وكان للمنخفض تاثير ملحوظ علي كل الدول المطلة علي ساحل الشرقي للبحر المتوسط حيث تجاوزت سرعة الرياح 85 كم/س في مدينة مادبا فى الأردن وسرعة الهبات وصلت إلى 150 كم/ فى الساعة.

وهكذا سميت هذه العاصفة " بعاصفة الأمل " بناء على بروتوكول منظمة الأرصاد الجوية العالمية الخاص بتصنيف العواصف.

ومن المتوقع أن يستمر عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى الليل خاصة على السواحل والمناطق القريبة من البحر ولا تزال فرصة تساقط الثلوج موجودة علي مرتفعات سيناء اليوم أيضا.

ويشهد الطقس اليوم الأربعاء، طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة، وطقس بارد على السواحل الشمالية الشرقية، وطقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس بارد على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية.

كما تشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.

كما تتوقع الأرصاد فرص أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من رفح ورأس سدر والعريش وسانت كاترين شمال ووسط سيناء ، وأمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبنى سويف وتكون صقيع على المزروعات ، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة عل شمال الصعيد .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد.