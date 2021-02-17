افتتاح معرض "رحلة إلى بلاد كوش" لسرد حضارة النوبة بمتحف الشرق فى موسكو

كتبت ريم عبد الحميد

افتتح السفير المصرى في موسكو السفير إيهاب طلعت نصر أمس الثلاثاء، معرض " رحلة إلى بلاد كوش " بمتحف الشرق بمدينة موسكو، وشارك في الافتتاح المستشار تامر حسام والدكتور محمد نصر الجبالى المستشار الثقافى للسفارة.



جانب من المعرض فى موسكو

ويضم المعرض بعضا من أكتشافات البعثة السوفيتية التى عملت فى منطقة وادى العلاقى فى النوبة عام 1961 ضمن حملة منظمة اليونسكو لإنقاذ آثار النوبة .

وقد شهد الافتتاح حضورا كثيفا من وسائل الاعلام الروسية ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أسابيع .

ويعد متحف الشرق من أكبر المتاحف الروسية حيث يحتل المرتبة الثانية فى مدينة موسكو والمرتبة الثالثة على مستوى روسيا فى يونيو 2020 .

وقد شارك فى تنظيم المعرض كلا من معرض الارميتاج ومتحف بوشكين للفنون الجميلة وأكاديمية العلوم الروسية , وضم عدد 11 من القطع من مقتنيات متحف بوشكين و16 قطعة من مقتنيات متحف الارميتاج بالاضافة إلى العديد من المواد التى توثق الحدث وأهميتة وصورا نادرة للبعثة آثناء ممارستها لعملها برفقة زملائهم من الأثريين المصريين.