ارتفاع بورصة البحرين للجلسة الثالثة على التوالى مدفوعة بصعود 9 أسهم

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.27% رابحاً 3.98 نقطة ليغلق عند مستوى 1478.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.6 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 21.01% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الإسلامي بنسبة 7.41%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.66%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.39%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.59%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.94% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.57%، انفستكورب القابضة بنسبة 2.17%، وصعد سهمي زين البحرين، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.86%، 0.38%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 21.98% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 2.11%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة التكافل الدولية، نتائج الشركة المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وبلغ صافي الربح العائد على مساهمي الشركة الأم 1.144 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020 مقارنة بصافي ربح قدره 690 ألف دينار بحريني في العام السابق بنسبة زيادة قدرها 66%، وبلغ العائد للسهم 13.46 فلس مقارنة بـ8.12 فلس للسهم في العام السابق، كما بلغ الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم للعام 1.085 مليون دينار بحريني مقارنة بدخل شامل قدره 901 ألف دينار بحريني في العام السابق بنسبة زيادة بلغت 20%.

أضافت الشركة، في بيان لبورصة البحرين، اليوم الأربعاء، أن إجمالي أرباح الشركة بلغ 1.544 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020 مقارنة بإجمالي ربح قدره 1.031 مليون دينار بحريني في العام السابق بنسبة زيادة قدرها 50% وذلك ناتج عن تحسن أداء صندوق المساهمين الذي حقق ربحاً قدره 1.144 مليون دينار بحريني خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 مقارنة بربح قدره 691 ألف دينار بحريني في العام السابق بنسبة نمو قدرها 66%، كما حقق صندوق التكافل العام فائضاً قدره 432 ألف دينار بحريني في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مقارنة بفائض قدره 316 ألف دينار بحريني خلال العام السابق.

في السياق ذاته أعلنت شركة زين البحرين، النتائج المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وارتفعت الأرباح الصافية إلى نحو 5.404 مليون دينار بحريني بنسبة نمو 3%، مقارنة مع 5.269 مليون دينار بحريني عن نفس الفترة من العام 2019، وارتفعت ربحية السهم الواحد بنسبة 3% لتبلغ 15 فلساً مقارنة مع 14 فلساً في عام 2019، وبلغت الإيرادات 61.991 مليون دينار بحريني مقارنة بـ62.894 مليون دينار بحريني العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 1% ممقارنة مع عام 2019، وجاءت الأرباح التشغيلية للشركة مستقرة خلال هذه الفترة، إذ بلغت 6.339 مليون دينار بحريني مقارنة مع 6.340 مليون عام 2019.

أضافت الشركة، في بيان لبورصة البحرين، اليوم الأربعاء، أن إجمالي حقوق الملكية ارتفع بنسبة 4% ليصل إلى نحو 75.482 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2020 مقارنة بـ72.260 مليون دينار بحريني عن العام 2019، ونمت قيمة أصول زين البحرين في نهاية العام 2020 إلى 125.731 مليون جينار بحريني بزيادة نسبتها 6% وذلك من 118.738 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 20149، وأوصى المجلس بتوزيع أرباح سنوية على المساهمين بنسبة 6% من رأس المال المدفوع بما يعادل 6 فلس للسهم الواحد.