إعلان الفائزين فى الدورة الأولى للمسابقة الفرنسية المصرية للشركات الناشئة

كتبت هبة السيد

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وستيفان روماتيه سفير دولة فرنسا فى القاهرة مراسم إعلان نتائج وتسليم جوائز الدورة الأولى للمسابقة الفرنسية-المصرية للشركات الناشئة" والتى تم اطلاقها لدفع سبل التعاون الثنائى فى مجال الابتكار وريادة الأعمال، ولمساعدة الشركات المصرية الناشئة فى التطوير لكى تصبح شركات رائدة فى مجال التحول الرقمى؛ حيث فاز بالمسابقة ثمان شركات مصرية ناشئة.

وفى كلمته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن مصر تستثمر بقوة فى تنمية قدرات الشباب الرقمية لخلق الكوادر القادرة على تنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية وتنمية مجتمع معلوماتى قائم على المعرفة وإنتاج القيمة المضافة؛ مشيرا إلى أن هذا المحفل يعد بمثابة دليل على تميز الشباب المصرى وما يتمتع به من فكر خلاق والذى يعد قوام صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأثنى الدكتور عمرو طلعت على جهود الشراكة المصرية-الفرنسية فى مجال بناء القدرات الرقمية، والبحوث والتطوير فى التكنولوجيات المتخصصة، وتنمية ثقافة الابداع والابتكار باستخدام التكنولوجيات الرقمية؛ مشيرا إلى التعاون البنّاء مع كبرى المؤسسات الأكاديمية بفرنسا فى توطين تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى وصقل مهارات الشباب فى هذا المجال.

ودعا الوزير القائمين على تنفيذ المسابقة إلى التوسع فى طرح مجالات جديدة وتحديات مختلفة أمام الشباب لإيجاد حلول مبتكرة باستخدام التكنولوجيا التى يتم التدريب عليها خلال مراحل المسابقة فى دورتها القادمة؛ مؤكدا على أن مشاركة الشباب فى هذه المسابقة لن تكون نهاية المطاف لهم ولكنها تعد بداية الطريق نحو عمل وفكر وابداع مستمر يتطلب استمرارية السعى نحو تنميته.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن كل من تقدم للمسابقة يعد فائزا حيث تنامت خبرات المشاركين من خلال التعرف على التكنولوجيات المختلفة والتدريب المكثف؛ مؤكدا على استمرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تقديم الدعم للشركات الناشئة وتحفيز العمل الابتكارى وريادة الأعمال للشباب فى كافة أنحاء الجمهورية فى ظل تنفيذ خطة نشر مراكز الابداع الرقمى بالمحافظات.

ومن جانبه؛ أعرب ستيفان روماتيه السفير الفرنسى بالقاهرة عن سعادته فى المشاركة فى مراسم توزيع الجوائز على الفائزين فى الدورة الأولى للمسابقة المصرية-الفرنسية للشركات الناشئة والتى تمثل انطلاقة نحو مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين فى مجالات الابتكار وريادة الأعمال التى أصبحت بالغة الأهمية أكثر من أى وقت مضى لتعزيز نمو الاقتصاد المستدام؛ مؤكدا على تميز بيئة ريادة الأعمال المصرية التي تمتلك الكثير لتقدمه.

هذا وقد تم اطلاق المسابقة فى نوفمبر 2019 وشارك فى تنفيذها مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقام برعاية الشركات الناشئة مجموعة من المؤسسات الفاعلة من مجتمع الأعمال ومنها بنك كريديه اجريكول وCrédit Agricole، وشركات أكسا، Axa، واورانج،Orange وشنايدر الكتريك Schneider Electric، ودانون،Danone وسانوفى Sanofi، وفاليوValeo؛حيث قدموا الدعم والخبرات الفنية والجوائز المالية للفائزين.

وحظى المشاركون فى المسابقة على فرص تدريب وتمكين افتراضى مكثف فى مجالات الثقافة المالية، ومهارات العرض على المستثمرين، والابتكار، وبناء العلاقات مع المستثمرين والصناعة والتواصل الفاعل مع مجتمع المبتكرين وغيرها من الموضوعات الهامة اللازمة لنمو للشركات الناشئة التى قدمها مجموعة من الشركاء فى المسابقة والمتخصصين فى تنمية بيئة الابتكار وريادة الأعمال فى مصر وهم مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمالTIEC و Falak وFlat6Labs وEFG EV Fintech.

وأتاحت المسابقة الفرصة للشركات الناشئة المصرية لاستخدام التكنولوجيات الحديثة لتطوير نظم وتطبيقات تساهم فى مواجهة تحديات مجتمعية واقتصادية فى مجالات الصحة والتكنولوجيا المالية والمدن المستدامة.

وخلال مراحل التصفيات لأكثر من 150 شركة ناشئة، تأهل للفوز شركتين فى كل محور من محاور المسابقة:

- فى مجال الصحة: شركة "علاجى تك" (الجائزة الأولى)، وشركة Bypa-ss ( الجائزة الثانية).

- فى مجال التكنولوجيا المالية: شركة "الجمعية" (الجائزة الأولى) وشركة Ocra Wallet (الجائزة الثانية).

- فى مجال "المدن المستدامة": شركة Transport for Cairo (الجائزة الأولى) وشركة Hood ( الجائزة الثانية.

هذا وقد تم منح جائزتين خاصتين لشركتين ناشئتين لتحفيز العمل الابتكارى باستخدام التكنولوجيا وهما:

جائزة " Coup de cœur " يقدمها مجتمع الأعمال الفرنسى فى مصر وفازت بها شركة NanoEbers، والجائزة المجتمعية " Community Award تقدمها شركة أورنج مصر منحت لشركةTink نتيجة تصويت المتفاعلين على منصة ابداع مصرEgyptinnovate المعنية بالتواصل مع المبتكرين فى مصر.

الجدير بالذكر أن هذه المسابقة هى ثمار تعاون مصري-فرنسى معنى بدعم مجتمع رواد الأعمال والمبتكرين فى مجال التكنولوجيات الرقمية فى مصر؛ وجاءت المبادرة عقب توقيع اعلان نوايا خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر فى يناير 2019، بهدف تدعيم الأعمال الحرة وتعظيم فرص نمو الشركات الناشئة فى مجال الخدمات الرقمية.