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إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى مع استمرار غلق موانئ السويس والغردقة

الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:12 م
إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى مع استمرار غلق موانئ السويس والغردقة ميناء شرم الشيخ- أرشيفية
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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أعلنت الهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية وانتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة بموانئ البحر الأحمر مع استمرار غلق موانئ وهى السويس والغردقة.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، طقسا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، وعلى جنوب سيناء والرياح معتدلة.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.
 
وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، وأمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وفرصة لتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.
 

 


ميناء شرم الشيخ البحرى

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