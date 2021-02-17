إدراج 56 مدرسة جديدة ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة المنوفية

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن هناك خطة عمل تم اعتمادها سلفًا للنهوض بالمؤسسات التعليمية بالمحافظة تتضمن تدشين مدارس في كافة التخصصات سواء التعليم العام أو الفني أو التجريبي بهدف تخريج أجيال لديها القدرة على التفاعل مع قضايا المجتمع ولديها قدر كبير من الثقافة والمعرفة.

وأضاف مدير المديرية، أن هناك تواصل دائم مع مجالس أمناء أولياء أمور الطلاب من خلال وسائل متعدده إما بعقد اجتماعات دورية والتي كان آخرها السبت الماضي أو من خلال الاطلاع على آخر التطورات عبر الصفحات والمنصات الرسمية عبر وسائل السوشيال ميديا كصفحات المدارس والبوابه الالكترونية لمديرية التعليم على الفيس بوك وصفحة إدارة العلاقات العامة والمخصصة لعرض أنشطة الادارات التعليمية والتي ينشر من خلالها كل جديد حول تطورات العملية التعليمية لبث الطمأنينه في نفوس الطلاب وأولياء الأمور.