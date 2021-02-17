اليوم السابع
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إدارة بايدن تتوقع تأخر وصول لقاح كورونا لـ6 ولايات أمريكية بسبب العواصف

الأربعاء، 17 فبراير 2021 03:34 م
إدارة بايدن تتوقع تأخر وصول لقاح كورونا لـ6 ولايات أمريكية بسبب العواصف لقاح كورونا
كتبت: نهال ابو السعود

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تتوقع إدارة بايدن، تأخيرات في شحنات لقاح كورونا بسبب العواصف الشتوية الشديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حسبما أكد متحدث باسم مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، حيث تأثر اثنان على الأقل من مراكز الشحن التى تعتمد عليها ولايات متعددة فى توزيع اللقاحات بالعواصف، ويتوقع المسؤولون الفيدراليون استمرار التأخير لعدة أيام.

وقال المتحدث باسم مركز السيطرة على الأمراض والشركاء الفيدراليين في بيان: "يعمل مركز السيطرة على الأمراض والشركاء الفيدراليون عن كثب مع السلطات القضائية، وكذلك شركاء التصنيع والشحن، لتقييم الظروف الجوية والمساعدة في التخفيف من التأخير المحتمل فى التسليم والإلغاء".

 

 

يشمل محورا الشحن المعروفان المتأثران في ممفيس بولاية تينيسي ولويزفيل بولاية كنتاكي، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، من غير الواضح عدد جرعات اللقاح التي تأثرت بتأخير الشحن، لكن مسؤولين من ولايات عديدة قالوا إنهم يتوقعون تأخيرات، بما في ذلك كولورادو وإلينوي ومينيسوتا وتكساس.

قال كريس إريسمان من وزارة الصحة في مينيسوتا إن مقدمي الرعاية الصحية في الولاية قد يضطرون إلى إعادة جدولة المواعيد بسبب التأخير، وفي الوقت نفسه ، أغلق عدد من المدن في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك شيكاغو وممفيس ودالاس ، مواقع التطعيم بسبب عواصف الشتاء.

تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة بايدن، أنها ستزيد مخصصات اللقاحات الأسبوعية للولايات، بنسبة 23% من 11 مليون جرعة إلى 13.5 مليون.

 

 


الولايات المتحدة

جو بايدن

البيت الأبيض

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لقاحات كورونا

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