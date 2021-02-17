إحالة أوراق متهم للمفتى لقتله ربة منزل فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أحالت محكمة جنايات المنيا، أوراق القضية رقم 36868 لسنة 2019 جنايات، المقيدة برقم 1382 لسنة 2019 كلى شمال المنيا، والمتهم فيها «ع ا ا – 19 سنة»، مقيم بمدينة مغاغة، إلى المفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى، فى إعدام المتهم شنقا، لاتهامه بقتل ربة منزل والشروع فى قتل 2 آخرين عام 2019.

وحددت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان ، وأحمد عبدالعزيز، وأحمد حنفى، وأمانة سر على حسن، ومحمد مصطفى هارون، جلسة 20 إبريل المقبل للنطق بالحكم.

كان المستشار أبو الوفا عيسى، المحامى العام لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنايات بتهمة قتل «س. ع. ا، ربة منزل» طعنا بالسكين، والشروع فى قتل كلا من «ا. ف. ص – طالب» و«س. ع .ا – ربة منزل»، بسبب خلافات بينهما.