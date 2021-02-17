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أهم 20 تصريحا لرئيس الوزراء خلال لقائه برؤساء لجان مجلس النواب

الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:00 ص
أهم 20 تصريحا لرئيس الوزراء خلال لقائه برؤساء لجان مجلس النواب رئيس الوزراء ومجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

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استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالترحيب برؤساء اللجان النوعية فى هذا الاجتماع، كما قدم لهم التهنئة بمناسبة بدء الفصل التشريعي الثاني، ودور الانعقاد الأول لمجلس النواب، مؤكدا على الدور المهم للبرلمان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الدولة المصرية؛ سواء في دوره التشريعي المهم للغاية لإنجاز القوانين والتشريعات التي تحقق مصلحة الوطن، وكذلك دوره الرقابي والإرشادي للحكومة وكافة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية في الدولة، كما نص الدستور على ذلك.

 

ونستعرض فيما يلى أهم 20 تصريحا لرئيس مجلس الوزراء أثناء لقائه برؤساء للجان النوعية بمجلس النواب:

 

1- هدفنا كحكومة وبرلمان الصالح العام والمواطن

2- أى خلاف فى الرأى لا يسبب مشكلة

3- الرئيس يتابع ويوجه بإنجاز المشروعات بأسرع وقت وشعارنا "تحدى التحدى"

4- النمو السكانى أظهر العديد من التحديات فى القطاعات المختلفة أهمها ظاهرة البناء العشوائى

5- بعض الملفات أشبه بـ "القنابل الموقوتة" التى لم يحاول أحد الاقتراب منها طيلة سنوات عديدة مضت

6- اجتماعنا اليوم ليس الأخير وسيكون بداية لسلسلة من اللقاءات الدورية خلال الفترة المقبلة

7- نحرص على الاستماع إلى كافة الآراء التي يمكن الاستفادة منها في أي قضية تمس مصلحة المواطنين

8- من الطبيعي وجود نجاحات وتحديات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة

9- الحكومة قامت باستحداث منظومة إلكترونية للمتابعة الدقيقة والتقييم

10- الحكومة كانت تمضي في تنفيذ برنامجها بشكل جيد، ومعدلات الإنجاز كانت تسير بشكل جيد للغاية

11- كورونا تسببت في تعثر دول ومصر كانت ولا تزال من بين الدول التي خرجت بأقل قدر من الخسائر

12- مصر لا تملك ترف الإغلاق لأن الأمر يتعلق بأرزاق الناس وقوتهم

13- وضعنا في اعتبارنا طبيعة الوظائف الموسمية واليومية في عدد من القطاعات

14- مصر واحدة من الدول القليلة التي تعد على أصابع اليد التي استطاعت تحقيق معدل نمو إيجابي

15- المتابعة الدؤوبة من الرئيس وجهد الحكومة مكننا من إنجاز العديد من المشروعات القومية الكبرى خلال الفترة الماضية

16- مشكلات الصرف الصحي والنمو العشوائي غير المنظم من أبرز التحديات

17- المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس كانت محاولة لإصلاح مشكلات كنا نعلم جميعا حجمها

18- الحكومة تعمل على زيادة الرقعة الزراعية لمصر بمقدار 2 مليون فدان

19- معدلات البطالة والتضخم تتناقص بالرغم من كل الأزمات حيث شهدنا نوعا من الثبات في الأسعار

20- نهج جديد يخص الموازنة العامة للدولة يتمثل في تقديم موازنة إطارية للسنوات الثلاث المقبلة


مجلس النواب

اللجان النوعية

مصطفى مدبولى

مجلس الوزراء

اليوم الساعب بلس

الحكومة

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