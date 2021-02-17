اليوم السابع
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الأربعاء، 17 فبراير 2021 03:44 م
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أمطار متوسطة وانخفاض درجات الحرارة فى الغربية.. صور

الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:49 م
أمطار متوسطة وانخفاض درجات الحرارة فى الغربية.. صور أمطار متوسطة وانخفاض درجات الحرارة فى الغربية
الغربية محمد طارق

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رصد " اليوم السابع " حالة الطقس فى محافظة الغربية ، حيث تعرضت مراكز ومدن محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، ولليوم الثاني علي التوالي إلى سقوط أمطار  غزيرة وانخفاض كبير في درجات الحرارة ، بجميع مراكز ومدن المحافظة .
 
ووجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء باستمرار وتكثيف جهود شفط مياه الأمطار من الشوارع، وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين.
 
وكانت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، رفعت حالة الطوارئ وانتشار الدوريات المرورية على الطرق لتنظيم الحركة المرورية، كما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بسبب الأمطار.
 
امطار-فى-الغربيه-(1)
امطار-فى-الغربيه-(1)

امطار-فى-الغربيه-(2)
امطار-فى-الغربيه-(2)

امطار-فى-الغربيه-(3)
امطار-فى-الغربيه-(3)

امطار-فى-الغربيه-(4)
امطار-فى-الغربيه-(4)

 


امطار خفيفة

رياح

الطقس

حالة الطقس

طقس الغربية

حالة طقس الغربية

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