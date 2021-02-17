أمطار متوسطة وانخفاض درجات الحرارة فى الغربية.. صور

رصد " اليوم السابع " حالة الطقس فى محافظة الغربية ، حيث تعرضت مراكز ومدن محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، ولليوم الثاني علي التوالي إلى سقوط أمطار غزيرة وانخفاض كبير في درجات الحرارة ، بجميع مراكز ومدن المحافظة .
ووجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء باستمرار وتكثيف جهود شفط مياه الأمطار من الشوارع، وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين.
وكانت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، رفعت حالة الطوارئ وانتشار الدوريات المرورية على الطرق لتنظيم الحركة المرورية، كما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بسبب الأمطار.
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