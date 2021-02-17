أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

كتب – إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب في مصر بالتعاملات المسائية اليوم الأربعاء بقيمة 5 جنيهات، ويسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 780 جنيها للجرام ، وذلك على خلفية استمرار هبوط سعر أونصة الذهب عالميا إلى 1780 دولار.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 668 جنيها.



عيار 21 سجل 780 جنيها.



عيار 24 سجل 891 جنيها.



الجنيه الذهب 6240 جنيها.



أونصة الذهب 1780 دولار.

احتفظ الدولار بالسيطرة مقابل العملات منخفضة العائد، ليبلغ قمة خمسة أشهر أمام الين، إذ قفزت عوائد السندات الأميركية على خلفية احتمالات المزيد من التعافي الاقتصادي وتسارع محتمل للتضخم، وهو ما تسبب في هبوط كبير للذهب.

وجرى تداول بتكوين عند ما يقل قليلا عن مستوى 50 ألف دولار، وذلك بعد يوم من بلوغ العملة المشفرة هذا المستوى للمرة الأولى، مما يرفع إجمالي رأسمالها السوقي إلى 900 مليار دولار، إذ يراهن المستثمرون على تزايد قبولها لدى الشركات الكبرى.

وقفز مؤشر الدولار مقابل ستة عملات رئيسية أخرى مجددا بعد بلوغه قاع ثلاثة أسابيع عند 90.117 أمس الثلاثاء، ليكون في أحدث تعاملات عند 90.665، ودعم ارتفاع عوائد السندات الأميركية الدولار، إذ صعد عائد السندات لأجل عشرة أعوام لما يصل إلى 1.333% من نحو 1.20% في نهاية الأسبوع الماضي.