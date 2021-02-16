5 طرق بسيطة لإضافة الزنجبيل إلى نظامك الغذائى.. منها الشاى والمربى والعصير

كتبت مروة هريدى

الزنجبيل من التوابل الشائعة والشعبية التى تستخدم فى العديد من الأطعمة وكذلك الأدوية، فهو يضيف نكهة للعديد من الأطعمة مثل السلطات والحلويات والعصائر إلى جانب أنه يتضمن العديد من الفوائد الصحية لأنه غنى بالعناصر الغذائية مثل B6 والماغنيسيوم والمنجنيز، كما أن له العديد من الفوائد المحتملة بما فى ذلك الوقاية من السرطان وتقليل الالتهابات وعلاج مشاكل الحلق وغيرها، وهناك بعض الطرق البسيطة لتضمين الزنجبيل فى نظامك الغذائى، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

فيما يلى.. 5 طرق بسيطة لتضمين الزنجبيل إلى نظامك الغذائى

1- شاى الزنجبيل

من أفضل الطرق للحصول على الزنجبيل هو احتساء كوب ساخن من شاى الزنجبيل، فهو يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات تجعله مفيدًا للصحة، يمكن أن يساعدك شاى الزنجبيل الدافئ فى الحفاظ على هدوئك كما أنه سيوفر لك الجرعة اليومية المناسبة من فيتامين سى.

2- عصير الزنجبيل

للحصول على مشروب صباحى لذيذ وصحى يمكنك إضافة عصير الزنجبيل إلى نظامك الغذائى، فهو يساعد على تنظيف الأمعاء كما يُعزز عملية التمثيل الغذائى ويساعد فى مكافحة الأمراض، ويمكن إضافة الزنجبيل إلى أنواع من العصائر الطازجة مثل التوت والموز.

3- إضافة الزنجبيل للطعام

إذا كنت لا ترغب فى تناول شاى الزنجبيل فإن الطريقة البسيطة للغاية هى أن تقوم بإضافته إلى طعامك سواء كان ذلك فى وجبة الغداء أو العشاء ليكسبها المزيد من الفوائد الصحية.

4- مربى الزنجبيل

إنها خيار صحى مقارنة بالأطعمة الأخرى المحلاة بالسكر، يمكنك إضافتها إلى وجبة الإفطار مع شريحة من الخبز أو البسكويت، ويمكنك شرائها من السوبر ماركت أو صنعها فى المنزل.

5- مخلل الزنجبيل

يمكنك الاستمتاع بالزنجبيل المخلل مع الوجبات فهو مفيد جدًا مقارنة بغيره من المخللات، كما يمكنك صنعه بسهولة فى المنزل.